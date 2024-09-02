В МИД заявили о росте поставок российского газа в Европу

Глава департамента МИД Биричевский: доля газа РФ в импорте ЕС достигает 15 %

В настоящее время страны Евросоюза (ЕС) продолжают наращивать закупки российского газа вопреки стремлению снизить зависимость от топлива из РФ. Об этом заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский, его слова приводит РИА Новости.

Согласно европейским статистическим данным, напомнил аналитик, по итогам первой половины 2024 года экспорт российского газа в ЕС превысил планку, установленную за тот же период 2023-го. На этом фоне доля этого топлива из РФ в структуре импорта Евросоюза сейчас достигает 15 процентов, уточнил он. «Импорт российского газа в страны Евросоюза имеет тенденцию к росту», — резюмировал Биричевский.

Дипломат добавил, что в январе-июне одним из лидеров по темпам роста закупок сжиженного природного газа (СПГ) из России стала Франция. Эта европейская страна нарастила импорт данного вида топлива более чем вдвое — с 2 до 4,4 миллиарда кубометров. Большая часть импорта, как пояснил Биричевский, ушла на реэкспорт.

Ранее аналитики консалтинговой компании Bruegel сообщили, что по итогам второго квартала 2024 года Россия смогла опередить США по объемам поставок СПГ в Европу. Так, в апреле-июне из РФ в ЕС поступило в общей сложности порядка 12,73 миллиарда кубометров, тогда как из Соединенных Штатов — около 12,27 миллиарда.