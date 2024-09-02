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14:13, 2 сентября 2024Россия

В Минобороны России раскрыли потери ВСУ на курском направлении за сутки

Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 350 бойцов

Фото: Thomas Peter / Reuters

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении более 350 бойцов. Данные об этом раскрыло Минобороны России в Telegram.

Помимо этого, Киев лишился 14 единиц бронетехники, среди которой боевая машина пехоты, бронетранспортер и 12 боевых бронемашин. Также российские военные уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, две пусковые установки и транспортная машина зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», три пусковые установки и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS, три артиллерийских орудия, 12 автомобилей и миномет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что атакой в Курской области Киев пытается остановить наступление российских войск в Донбассе, которое продолжается с большими темпами. По словам главы государства, Украина не достигла желаемого.

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6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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