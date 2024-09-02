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20:49, 2 сентября 2024Россия

В Минпросвещения рассказали о ситуации с образованием в приграничных регионах

Кравцов: ситуация с образовательным процессом в приграничье была урегулирована

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Ситуация с образовательным процессом в приграничных регионах России была полностью урегулирована до начала учебного года. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, его слова приводит РИА Новости.

«В преддверии начала учебного года был полностью урегулирован вопрос с форматом образовательного процесса в наших приграничных регионах с учетом текущей ситуации», — сказал он.

Министр подчеркнул, что всех учеников обеспечили учебниками и необходимыми техническими устройствами. Также он выразил благодарность руководству приграничных регионов России за оказание поддержки.

Врио министра образования и науки Курской области Наталия Бастрикова ранее сообщала, что на фоне ведущихся в регионе боев в 11 районах субъекта школы перевели на дистанционный формат обучения. Еще в шести муниципальных образованиях, которые прилегают к эвакуированным районам, будет введен смешанный формат.

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