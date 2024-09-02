В популярном способе бороться с изменением климата нашли слабое место

NatComms: у хранения углекислого газа под землей есть предел

Один из действенных способов бороться с глобальным потеплением — закачивать углекислый газ под землю. Однако выяснилось, что в нем есть слабое место, узнали ученые из Имперского колледжа Лондона. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications (NatComms).

Чтобы избежать усиления глобального потепления, каждый год нужно будет улавливать из воздуха огромные объемы CO2. К 2050-му под землей должны будут храниться до 16 гигатонн газа. Однако для этого еще не построены подходящие хранилища. И судя по всему, в ближайшие десятилетия их и не построят: не хватает инвестиций и разработок.

Впрочем, технологии не стоят на месте. Недавно стартап из Омана «44.01», специализирующийся на технологии улавливания углерода, привлек 37 миллионов долларов. Компания предлагает превращать парниковый газ в камень. Процесс идет под землей. Сперва углекислый газ растворяют в воде, получается раствор. Он взаимодействует с положительно заряженными ионами (катионами), и запускается процесс минерализации.