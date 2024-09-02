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10:20, 2 сентября 2024Экономика

В России заметно подешевел популярный китайский кроссовер

«Автостат»: кроссовер EXEED RX подешевел в России на 100 тысяч рублей

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Во второй половине августа 2024 года в России заметно подешевел популярный у граждан китайский кроссовер EXEED RX. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на результаты мониторинга аналитиков сайта «Цена Авто».

В период с 16 по 31 августа эти автомобили в стране подешевели на 100 тысяч рублей. К началу сентября стоимость кроссоверов EXEED RX снизилась на 1,9-2,1 процента, уточнили эксперты.

В то же время автомобили марки Solaris, напротив, заметно подорожали. Так, стоимость седана Solaris HS в комплектациях с автоматической коробкой передач за этот период увеличилась на 0,7-6 процентов, или на 15-130 тысяч рублей. В свою очередь, машины Solaris KRS прибавили в цене 1,5-6 процентов, или 30-130 тысяч рублей. Кросс-хетчбэки Solaris KRX во второй половине августа подорожали на 1,5-5,5 процента, а кроссовер Solaris HC стал дороже на 3,8-4 процента, или на 98-113 тысяч рублей, резюмировали аналитики.

Ранее агентство «Автостат» сообщило о росте продаж автомобилей китайского концерна Exeed. По итогам июня в России продали в общей сложности 3542 машины этого производителя. По данному показателю бренд Exeed вошел в число самых популярных в РФ, уступив только «АвтоВАЗу» (34 199 единиц), Haval (15 210), Chery (13 577), Geely (11 088), Changan (10 071) и OMODA (5 096).

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      Анатолий Акулов
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