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09:33, 2 сентября 2024Россия

В российском городе школу эвакуировали во время праздничной линейки

В Арамиле Свердловской области школу эвакуировали во время праздничной линейки

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В городе Арамиль Свердловской области детей эвакуировали из школы во время праздничной линейки в честь Дня знаний. Об этом сообщили родители учеников, пишет KP.RU.

«Причиной эвакуации стала оставленная коробка (предположительно, кем-то из учителей). Внутри находились личные вещи. Никакой угрозы для детей не было», — сообщил источник издания.

Детей скоро запустят на территорию образовательного учреждения. Неизвестно, возобновится ли праздничная линейка после эвакуации.

В Белгороде, как стало известно ранее, школьные линейки пройдут в помещениях из-за напряженной обстановки. Число школьников, участвующих в линейках, будет ограничено вместимостью укрытий учебных заведений.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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