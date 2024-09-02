В российском городе школу эвакуировали во время праздничной линейки

В Арамиле Свердловской области школу эвакуировали во время праздничной линейки

В городе Арамиль Свердловской области детей эвакуировали из школы во время праздничной линейки в честь Дня знаний. Об этом сообщили родители учеников, пишет KP.RU.

«Причиной эвакуации стала оставленная коробка (предположительно, кем-то из учителей). Внутри находились личные вещи. Никакой угрозы для детей не было», — сообщил источник издания.

Детей скоро запустят на территорию образовательного учреждения. Неизвестно, возобновится ли праздничная линейка после эвакуации.

В Белгороде, как стало известно ранее, школьные линейки пройдут в помещениях из-за напряженной обстановки. Число школьников, участвующих в линейках, будет ограничено вместимостью укрытий учебных заведений.