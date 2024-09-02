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12:18, 2 сентября 2024Силовые структуры

В российском регионе полуголый мужчина напал с ножом на 18-летнюю девушку

Во Владивостоке незнакомец с кухонным ножом напал на 18-летнюю девушку

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Во Владивостоке полуголый незнакомец с кухонным ножом напал на 18-летнюю девушку. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По информации издания, инцидент произошел в прошедшие выходные у дома №76, расположенного на улице Крыгина. Об этом рассказала сестра пострадавшей. По ее словам, раздетый по пояс мужчина с кухонным ножом в руках сильно испугал проходившую мимо девушку. Он набросился на нее и угрожал. Уточняется, что молодая женщина не пострадала. Нападавшего задержать не удалось.

Сейчас оперативники устанавливают личность нападавшего.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали мужчину, устроившего поножовщину в кубанской гостинице. Он ранил двух владельцев гостиницы и трех постояльцев. Все они госпитализированы.

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      Анна Габай
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