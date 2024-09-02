Волонтеры очистили от мусора десятки гектаров заповедных земель

Волонтеры очистили от мусора 25,4 гектара заповедных земель на Ямале

Этим летом волонтеры из России и Белоруссии убрали мусор с десятков гектаров заповедных земель на Ямале. Об этом сообщает «Российская газета».

Общая площадь очищенных ими территорий в природном парке «Ингилор» и на Мысе Каменном — 25,4 гектара, или 35 футбольных полей. Там собрали 75 тонн металлолома и демонтировали восемь ветхих строений. Кроме того, волонтеры ликвидировали несколько стихийных свалок. Мусор с них отправили в пункты временного хранения, позднее его оттуда вывезут.

Ранее в России подвели итоги весенних «Чистых игр» ― командных соревнований по сбору и сортировке мусора. Почти 150 мероприятий прошли от Петропавловска-Камчатского до Калининграда в 98 населенных пунктах.

Участники собрали 202 тонны мусора, или 14 тысяч мешков отходов разных фракций: пластика, металла, стекла, батареек, крупногабаритного и прочих смешанных отходов. Больше половины собранного мусора пошло на переработку и повторное производство.