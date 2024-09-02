Среда обитания
Все
13:56, 2 сентября 2024Среда обитания

Волонтеры очистили от мусора десятки гектаров заповедных земель

Волонтеры очистили от мусора 25,4 гектара заповедных земель на Ямале

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Этим летом волонтеры из России и Белоруссии убрали мусор с десятков гектаров заповедных земель на Ямале. Об этом сообщает «Российская газета».

Общая площадь очищенных ими территорий в природном парке «Ингилор» и на Мысе Каменном — 25,4 гектара, или 35 футбольных полей. Там собрали 75 тонн металлолома и демонтировали восемь ветхих строений. Кроме того, волонтеры ликвидировали несколько стихийных свалок. Мусор с них отправили в пункты временного хранения, позднее его оттуда вывезут.

Ранее в России подвели итоги весенних «Чистых игр» ― командных соревнований по сбору и сортировке мусора. Почти 150 мероприятий прошли от Петропавловска-Камчатского до Калининграда в 98 населенных пунктах.

Участники собрали 202 тонны мусора, или 14 тысяч мешков отходов разных фракций: пластика, металла, стекла, батареек, крупногабаритного и прочих смешанных отходов. Больше половины собранного мусора пошло на переработку и повторное производство.

Платон Щукин
Обсудить
Последние новости

«Надо разобраться с этими бандитами». Путин раскрыл военные планы России до перехода к мирным переговорам с Украиной

Волонтеры очистили от мусора десятки гектаров заповедных земель

В Москве трое неизвестных сожгли люксовый автомобиль и сняли преступление на видео

Власти назвали напряженной ситуацию во Льгове Курской области

В Минобороны России раскрыли потери ВСУ на курском направлении за сутки

В Минобороны раскрыли потери ВСУ за все время боев в Курской области

В Минобороны сообщили об атаках штурмовиков ВСУ в Курской области

ВС России нанесли удар по расположению «Азова» в Харькове. Боевики превратили торговый центр в военную базу

Поставки российского газа в страну НАТО взлетели

«Союз МС-26» состыковали с переходным отсеком «Союза-2.1а»

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
Узнать больше