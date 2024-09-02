Врач назвал нормальное количество выпадающих за день волос

Дерматолог Флакс: у человека выпадает 50-100 волос ежедневно

В день у человека может выпадать 50-100 волос, рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ Григорий Флакс. Нормальные объемы потери волос он назвал в беседе с РИА Новости.

По его словам, на количество выпадающих локонов влияют различные факторы: генетика, возраст, гормональные изменения, стрессы, несбалансированное питание, сезонность. «На густоту волос может также оказывать воздействие прием лекарственных средств и некачественные средства ухода», — говорит Флакс.

Дерматолог также обратил внимание на то, что при оценке степени выпадения волос подсчет необходимо производить за неделю: к примеру, обращать внимание на то, что в один день после мытья выпало до 100 волос, а в другие — выпадения практически не было. Нормой считается, если за семь дней выпало не более 350 волос. Если это число заметно превышено, Флакс рекомендовал обратиться за консультацией к специалисту.

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