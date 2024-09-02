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14:34, 2 сентября 2024Забота о себе

Врач развеяла миф о высоком холестерине

Диагност Станкевич: холестерин может снижаться во время гриппа

Фото: Unsplash

Низкий уровень холестерина не обязательно является признаком хорошего здоровья, рассказала врач клинической лабораторной диагностики Любовь Станкевич. Миф о высоком холестерине она развеяла в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Станкевич, сам по себе уровень холестерина не является единственным и основным критерием для назначения статинов. «Холестерин — это не враг организма, как многие могут думать, а, наоборот, вещество, выполняющее множество важных функций. Например, он необходим для синтеза стероидных гормонов, которые включают половые гормоны и кортикостероиды, а также для правильного формирования и функционирования нервной системы», — рассказала она.

При этом, продолжила диагност, холестерин может снижаться во время инфекционных заболеваний, таких как грипп. Наибольшую опасность представляет холестерин, связанный с липопротеинами низкой плотности (ЛПНП), именно их уровень является важным показателем при принятии решения о назначении статинов, объяснила врач.

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      Александра Лисица
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