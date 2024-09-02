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11:33, 2 сентября 2024Забота о себе

Врачи объяснили феномен заложенности только одной ноздри во время насморка

Отоларинголог Родити: при насморке нос всегда закладывает на одну сторону

Фото: Brittany Colette / Unsplash

При насморке нос всегда закладывает на одну сторону, рассказали отоларингологи Масаеси Такашима и Рэйчел Родити. Этот феномен они объяснили в беседе с Men's Health.

Родити отметила, что даже при сильном насморке одна ноздря заложена сильнее второй. По ее словам, это связано с тем, что дыхание осуществляется попеременно сначала через одну, а затем через другую сторону носа. «Носовые ходы выстланы носовыми раковинами, которые представляют собой небольшие кровеносные сосуды, регулирующие поток воздуха и отфильтровывающие его частицы», — объяснил Такашима.

Врач уточнил, что в момент, когда воздух проходит через одну из ноздрей, увеличивается приток крови к расположенным в ней носовым раковинам, из-за этого они становятся больше, а пространства для воздуха — меньше. Если человек здоров, то ему это не доставляет никакого беспокойства, говорит Такашима. Но при простуде или аллергии в носу появляется отек, который будет сильнее там, где носовые раковины уже расширены из-за дыхания.

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Родити добавила, что заложенность на одну сторону может еще больше усилиться, если повреждена носовая перегородка. Такой же эффект будет, если спать на боку, предупредила она. По ее словам, дело в том, что кровь приливает к той стороне лица, которая лежит на подушке, тем самым увеличивая отек.

Ранее россиянам рассказали, как подготовить организм к холодному времени года. Врач-оториноларинголог Анастасия Морозова посоветовала есть больше овощей, фруктов, а также сделать прививку от гриппа.

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      Екатерина Улитина
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