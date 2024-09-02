ВС России взяли под огневой контроль участок ведущей к Орехову дороги

Рогов: ВС России взяли под огневой контроль участок дороги, ведущей к Орехову

Подразделения сил Российской Федерации взяли под огневой контроль участок дороги близ населенного пункта Работино, ведущего к Орехову. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС

«К северу от Работина наши ребята продвинулись вперед и взяли хорошо укрепленный опорник ВСУ. Это позволило взять под огневой контроль значительный участок дороги», — сообщил Рогов. Эта дорога, ведущая к Орехову, теперь простреливается российскими войсками на несколько километров.

Ранее Рогов писал, что ВС России продвинулись восточнее и севернее села Работино. По его словам, из-за продвижения российских военных украинской армии приходится оттягивать силы на тыловые позиции.