Южная Корея вслед за Францией начала уголовное расследование в отношении Telegram

Полиция Южной Кореи начала расследование против Telegram по делу о дипфейках

Полиция Южной Кореи вслед за французскими коллегами начала уголовное расследование в отношении платформы Telegram. Об этом сообщает местное агентство Yonhap, передает Reuters.

Уточняется, что подозрения связаны с содействием преступлению, в частности — распространению поддельных видеоматериалов и другим преступлениям.

По данным южнокорейского агентства, мужчина в возрасте 20 лет с мая по июль создал и распространил 279 поддельных порновидео после того, как участники его Telegram-канала предоставили ему фотографии своих знакомых.

Ранее прокуратура Парижа рассказала, что предварительное расследование против Telegram началось в феврале 2024 года. Поводом стало «практически полное отсутствие ответа» со стороны администрации мессенджера на судебные запросы.