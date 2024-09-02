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13:51, 2 сентября 2024Силовые структуры

Задержание подозреваемого во взяточничестве главы российского поселка попало на видео

Под Иркутском задержан глава поселка, получивший 400 тыс. рублей взятки

Задержание подозреваемого во взяточничестве главы поселка Усть-Ордынского Анатолия Аслаханова под Иркутском попало на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

На видеозаписи показано, как сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) приехали к дому Аслаханова. Задержали его, надели наручники и вывели из дома. Кроме того, показано, как оперативники провели обыск. После этого сотрудник правоохранительных органов сообщает главе поселка о причине его задержания. По его словам, Аслаханов задержан по подозрению в совершении преступления по части 5 статье 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

По данным канала, следствие полагает, что Аслаханов получил через посредника 400 тысяч рублей взятки от предпринимателя, замаскированных под покупку песка и гравия. За эти деньги глава поселка пообещал ему муниципальные контракты на строительство и участие в аукционах без преград.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгению Горлову за коррупцию.

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      Анна Габай
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