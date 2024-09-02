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20:33, 2 сентября 2024Забота о себе

Желающей вернуться к изменявшему ей бывшему мужу 63-летней женщине дали совет

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

63-летняя женщина, задумавшаяся о возвращении к изменившему ей бывшему мужу, с которым они расстались более десяти лет назад, обратилась за советом к эксперту по отношениям Люси Кавендиш. Ее историю рассказало издание iNews.

Пожилая женщина призналась, что устала жить в тоске и без любви, так как более десяти лет она прожила в одиночестве. Автор письма отчаялась найти свое счастье и стала думать о том, чтобы вернуться к бывшему мужу, который был неверен ей. «Мой бывший партнер недавно позвонил и попросил о встрече. Он сказал, что сожалеет о нашем разрыве. А я уже устала наблюдать за влюбленными парами и горевать», — рассказала женщина.

Кавендиш в ответ на письмо объяснила, что с годами одинокие люди начинают все острее ощущать себя ненужными и отвергнутыми. Но в то же время эксперт поинтересовалась, предпринимала ли женщина какие-то попытки устроить личную жизнь или только страдала. Кавендиш также рекомендовала оценить себя со стороны и понять, что за десять лет все меняются. И люди, которые расстались так много лет назад, уже не будут прежними.

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«Давайте будем реалистами: он изменил вам и бросил вас. Я знаю много людей, вернувшихся к бывшим, которые затем обнаруживают, что то, из-за чего все не сложилось в первый раз, все еще актуально. Они в конечном итоге разочаровываются. Ваш бывший избранник изменился? Стал ли он человеком, который может взять на себя ответственность за прошлые действия? Помните, что можно чувствовать себя одиноким даже в отношениях», — добавила эксперт по отношениям.

В итоге она рекомендовала женщине не страдать, не тратить время, а больше общаться и пытаться найти счастье.

Ранее психотерапевт Энни Циммерман объяснила причины одержимости при сильной влюбленности. Она рассказала, что для некоторых людей влюбленность может превратиться в лимеренцию — не поддающуюся сознательному контролю чрезмерную эмоциональную привязанность к другому человеку, а это состояние не имеет ничего общего с любовью.

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      Алиса Дмитриева
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