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02:22, 2 сентября 2024Забота о себе

Женщин предупредили об опасности недержания мочи из-за слишком тесного белья

Фото: Freepik

Ношение слишком тесного утягивающего нижнего белья может вызвать множество проблем со здоровьем, в том числе недержание мочи, предупредили терапевты Ширин Лакхани и Сара Дженкинс. Их мнение приводит Daily Mail.

Обе специалистки отметили, что осложнения из-за утягивающего нижнего белья возникают, если носить его ежедневно на протяжении нескольких часов. По словам Лакхани, в первую очередь из-за этой привычки увеличивается риск инфекций половых путей. «Отчасти это связано с тем, что в области половых органов повышается влажность. Скопившаяся влага вызывает рост бактерий и грибковых инфекций», — пояснила врач.

Ее коллега Дженкинс предупредила о другом неочевидном последствии ношения корректирующего белья. По словам врача, утягивающие живот комплекты могут спровоцировать вздутие, кислотный рефлюкс и изжогу.

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Более того, терапевт добавила, что если давление на брюшную полость будет постоянным, то велика вероятность столкнуться с недержанием мочи. «Когда давление в брюшной полости превышает давление сфинктера уретры, происходит подтекание», — пояснила она. В добавок к этому, утягивающее белье ухудшает кровоток, что может усугубить симптомы варикоза, предупредила Дженкинс.

Она также отметила, что не менее опасны корсеты, утягивающие грудную клетку. Во-первых, говорит терапевт, они мешают нормальному дыханию и не позволяют насытить организм кислородом, а во-вторых сковывают движения, что со временем нарушает осанку и вредит спине.

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      Екатерина Улитина
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