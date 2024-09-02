Женщина едва не лишилась выигрыша в лотерею из-за формальности

В Канаде женщина забыла, где купила билет лотереи, и едва не лишилась выигрыша

Женщина из Канады выиграла в лотерею, но едва не лишилась денег из-за формальности. Об этом сообщает CTV News Toronto.

Хезер Дуглас узнала о своем выигрыше в марте 2024 года. На билете значилось, что она выиграла 1003 канадских доллара (67,5 тысячи рублей). Когда она пришла за деньгами, организаторы лотереи потребовали сообщить, где и когда она купила лотерейный билет. Без правильного ответа на этот вопрос получить выигрыш оказалось невозможно.

Женщина знала, что билет лежал у нее в автомобиле с осени 2023 года, однако не подозревала, что история его покупки может иметь значение. Дуглас много ездит по провинции Онтарио и часто покупает лотерейные билеты на заправках. Где именно был куплен выигрышный билет, она давно забыла.

«Нигде нет никаких предупреждений, в которых говорится, что вы должны доказать, где купили билет. Их нет ни в киоске, ни в рекламе, нигде, — рассказала Дуглас. — Я понятия не имела, что они могут это потребовать, и это меня возмутило».

Дуглас получила выигрыш только после того, как рассказала свою историю журналистам. Организаторы лотереи заявили, что когда выигрыш превышает тысячу долларов, предъявитель билета должен доказать, что приобрел его законным путем.

Ранее сообщалось, что житель штата Огайо, США, разбогател на 50 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей) благодаря любви к собаке. Мужчина купил лотерейный билет с тем же номером, что был на лицензии на его немецкую овчарку, которой уже нет в живых, и этот билет оказался счастливым.