Звезда клипа про «лабутены» назвала причину вынужденного переезда в Москву

Актриса Юлия Топольницкая заявила, что переехала в Москву из-за съемок

Российская актриса Юлия Топольницкая, звезда клипа про «лабутены», рассказала, что перебралась в Москву из Санкт-Петербурга из-за частых съемок. Причину вынужденного переезда в столицу она назвала в интервью журналу Hello.

Топольницкая ответила на вопрос о том, не думает ли она когда-либо вернуться в родной Петербург. «Я не скрываю свою любовь к Петербургу и готова ему признаваться в этом каждую секунду! Но в основном все съемки проходят в Москве, и поэтому у меня случился вынужденный переезд», — пояснила она. При этом, добавила актриса, за годы жизни в столице она очень полюбила ее — нашла много друзей и обрела большое количество любимых мест. Между тем в Петербург Топольницкая стремится приезжать по крайней мере на два дня каждый месяц.

Ранее актер Павел Прилучный заявил, что считает Москву наиболее комфортным местом, поэтому жить в других городах ему тяжело.