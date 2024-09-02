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18:52, 2 сентября 2024Экономика

Звезда клипа про «лабутены» назвала причину вынужденного переезда в Москву

Актриса Юлия Топольницкая заявила, что переехала в Москву из-за съемок
Юлия Топольницкая

Юлия Топольницкая. Кадр: Грандиозные праздники / RuTube

Российская актриса Юлия Топольницкая, звезда клипа про «лабутены», рассказала, что перебралась в Москву из Санкт-Петербурга из-за частых съемок. Причину вынужденного переезда в столицу она назвала в интервью журналу Hello.

Топольницкая ответила на вопрос о том, не думает ли она когда-либо вернуться в родной Петербург. «Я не скрываю свою любовь к Петербургу и готова ему признаваться в этом каждую секунду! Но в основном все съемки проходят в Москве, и поэтому у меня случился вынужденный переезд», — пояснила она. При этом, добавила актриса, за годы жизни в столице она очень полюбила ее — нашла много друзей и обрела большое количество любимых мест. Между тем в Петербург Топольницкая стремится приезжать по крайней мере на два дня каждый месяц.

Ранее актер Павел Прилучный заявил, что считает Москву наиболее комфортным местом, поэтому жить в других городах ему тяжело.

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      Полина Кислицына
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