Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:06, 2 сентября 2024Интернет и СМИ

Звезда OnlyFans рассказала о заработке нескольких миллионов рублей за одну ночь

Кристина Ридер

Кристина Ридер. Кадр: Only Stans / YouTube

Американская блогерша Кристина Ридер рассказала о заработке на продаже откровенного контента на OnlyFans. В интервью подкасту OnlyStans, выпуск которого вышел на YouTube, она призналась, что однажды за одну ночь получила несколько тысяч долларов благодаря этой платформе.

«Я заработала где-то от 17 до 25 тысяч долларов (от 1,5 до 2,2 миллиона рублей по текущему курсу — Прим. «Ленты.ру») за одну ночь», — заявила Ридер. По словам звезды OnlyFans, это случилось в начале ее карьеры на площадке.

Гостья подкаста также раскрыла, что благодаря доходу от продажи откровенных фото она стала заниматься благотворительностью. Другим достоинством работы на OnlyFans Ридер назвала возможность больше времени проводить с семьей и путешествовать.

Ранее американская стримерша и звезда OnlyFans Amouranth (настоящее имя — Кейтлин Сирагуса), зарабатывающая миллиарды рублей, дала совет девушкам. Она порекомендовала им стать финансовой доминатрикс, отметив, что на это есть спрос.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Польши заявил об обязанности сбивать российские ракеты над Украиной

      11-летняя россиянка сбежала из дома перед линейкой в школе

      На Макрона оказали давление ради назначения премьера Франции

      На Украине рассказали о безнаказанности нарушающих закон военкомов

      Путин назвал подарком Хрущева передачу Крыма Украине

      На Западе поспорили о влиянии атаки на Курскую область на ядерную безопасность

      В российском городе школу эвакуировали во время праздничной линейки

      Двух подростков из России задержали в Азии и поместили в СИЗО за ловлю ящериц

      Обнаружены невозможные бактерии

      Доход от перепродажи квартир в России подсчитали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше