Звезда OnlyFans рассказала о заработке нескольких миллионов рублей за одну ночь

Американская блогерша Кристина Ридер рассказала о заработке на продаже откровенного контента на OnlyFans. В интервью подкасту OnlyStans, выпуск которого вышел на YouTube, она призналась, что однажды за одну ночь получила несколько тысяч долларов благодаря этой платформе.

«Я заработала где-то от 17 до 25 тысяч долларов (от 1,5 до 2,2 миллиона рублей по текущему курсу — Прим. «Ленты.ру») за одну ночь», — заявила Ридер. По словам звезды OnlyFans, это случилось в начале ее карьеры на площадке.

Гостья подкаста также раскрыла, что благодаря доходу от продажи откровенных фото она стала заниматься благотворительностью. Другим достоинством работы на OnlyFans Ридер назвала возможность больше времени проводить с семьей и путешествовать.

Ранее американская стримерша и звезда OnlyFans Amouranth (настоящее имя — Кейтлин Сирагуса), зарабатывающая миллиарды рублей, дала совет девушкам. Она порекомендовала им стать финансовой доминатрикс, отметив, что на это есть спрос.