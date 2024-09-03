«Альтернатива для Германии» оказалась перед выбором после победы

FT: победа на выборах в Тюрингии ставит АдГ перед дилеммой

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) оказалась перед сложным выбором после победы на земельных выборах в Тюрингии. Об этом пишет The Financial Times (FT).

Как отмечает издание, победа на выборах в Тюрингии ставит АдГ перед дилеммой между постоянным пребыванием в оппозиции и готовностью вступить в правящие коалиции. FT подчеркивает, что проблемой для вступления партии в коалиции являются радикальные взгляды лидера отделения в Тюрингии Бьорна Хеке.

«Воскресный результат является тяжелым для АдГ, так как партия должна решить, хочет ли она реальной власти», — отмечает немецкий политолог Торстен Фаас. По его мнению, готовность работать с мейнстримными партиями не сочетается с моделью поведения Хеке.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал успех АдГ на региональных выборах. По мнению политика, АдГ ослабляет экономику страны и разделяет немецкое общество.