Американский рэпер потерял сознание на концерте и умер

Американский рэпер Fatman Scoop умер в больнице, потеряв сознание на концерте

Известная американская певица Мисси Эллиот высказалась о трагедии, произошедшей с 53-летним рэпером Fatman Scoop, который ушел, не приходя в сознание после обморока на концерте в Коннектикуте. Ее слова передает издание Daily Mail.

«Голос и энергия Fatman Scoop внесли большой вклад в песни, которые заставляли людей чувствовать себя счастливыми и хотеть танцевать на протяжении двух десятилетий», — заявила певица.

Рэпер сотрудничал со многими крупными артистами, такими как Лил Джон, Мэрайя Кэри, Мисси Эллиот, Джанет Джексон, Уитни Хьюстон, Skrillex, Pitbull, Timbaland, David Guetta. Он также выступал продюсером несколько хитовых песен.

Ранее сообщалось, что причина случившегося до сих пор не установлена, также известно, что 53-летний артист не страдал какими-либо хроническими заболеваниями.