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20:59, 31 августа 2024Культура

Популярный рэпер потерял сознание и ушел из жизни прямо на сцене

Американский рэпер Fatman Scoop потерял сознание и ушел из жизни прямо на сцене

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Популярный американский рэпер Исаак Фримен III, более известный как Fatman Scoop, потерял сознание на сцене, выжить ему не удалось. Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя звезды.

53-летний исполнительно упал в обморок на своем концерте в пятницу, 30 августа, в Коннектикуте. Мэр города рассказала, что знаменитость доставили в местную больницу, однако спасти его не смогли.

«Скупа ценили в музыкальном мире, его творчество любили бесчисленные поклонники по всему миру. Его легендарный голос, заразительная энергия и неординарная личность оставили неизгладимый след в индустрии», — высказался представитель агентства MN2S.

Ранее 31 августа не стало актера из «Мухтара» и «Чернобыля», заслуженного артиста Белорусской ССР Георгия Малявского.

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      Екатерина Ештокина
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