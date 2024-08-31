Популярный рэпер потерял сознание и ушел из жизни прямо на сцене

Американский рэпер Fatman Scoop потерял сознание и ушел из жизни прямо на сцене

Популярный американский рэпер Исаак Фримен III, более известный как Fatman Scoop, потерял сознание на сцене, выжить ему не удалось. Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя звезды.

53-летний исполнительно упал в обморок на своем концерте в пятницу, 30 августа, в Коннектикуте. Мэр города рассказала, что знаменитость доставили в местную больницу, однако спасти его не смогли.

«Скупа ценили в музыкальном мире, его творчество любили бесчисленные поклонники по всему миру. Его легендарный голос, заразительная энергия и неординарная личность оставили неизгладимый след в индустрии», — высказался представитель агентства MN2S.

Ранее 31 августа не стало актера из «Мухтара» и «Чернобыля», заслуженного артиста Белорусской ССР Георгия Малявского.