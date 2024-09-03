Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:02, 3 сентября 2024Россия

Авиакомпании будут наказывать за нарушения правил перевозки ручной клади

В редакции КоАП пропишут наказания за нарушения норм перевозки ручной клади

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

В новой редакции КоАП РФ пропишут наказания за нарушения авиакомпаниями правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа. Об этом говорится в ответе Минтранса России сенатору Айрату Гибатдинову, передает РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что внедрение компаниями-перевозчиками спорных ограничений по провозу ручной клади зачастую становится предметом дискуссий в обществе.

По словам Гибатдинова, всему виной то, что в настоящее время в законодательстве России отсутствует ответственность перевозчика за нарушения прав пассажиров в этой сфере.

Ранее представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что количество случаев хулиганства на борту самолета растет, из-за чего необходимо ужесточить наказание для авиадебоширов, а также ввести единый реестр таких лиц.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      ХАМАС опубликовало кадры с последними словами убитых заложников

      В Госдуме предложили отменить мораторий на смертную казнь для террористов

      На Западе рассказали о последствиях наступления ВС России для ВСУ под Красноармейском

      Одно действие бойца ВС России позволило выбить ВСУ с занимаемых территорий

      ВСУ забыли в Курской области целое подразделение

      Авиакомпании будут наказывать за нарушения правил перевозки ручной клади

      Разводящиеся Бен Аффлек и Джей Ло потеряют миллионы на продаже особняка

      Россиян предупредили об опасности кухонных тряпок

      «Самая популярная порноактриса в мире» назвала идеальный размер пениса

      Бесконечно изменяющий любимой девушке мужчина объяснил свое поведение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше