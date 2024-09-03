Авиакомпании будут наказывать за нарушения правил перевозки ручной клади

В редакции КоАП пропишут наказания за нарушения норм перевозки ручной клади

В новой редакции КоАП РФ пропишут наказания за нарушения авиакомпаниями правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа. Об этом говорится в ответе Минтранса России сенатору Айрату Гибатдинову, передает РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что внедрение компаниями-перевозчиками спорных ограничений по провозу ручной клади зачастую становится предметом дискуссий в обществе.

По словам Гибатдинова, всему виной то, что в настоящее время в законодательстве России отсутствует ответственность перевозчика за нарушения прав пассажиров в этой сфере.

Ранее представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что количество случаев хулиганства на борту самолета растет, из-за чего необходимо ужесточить наказание для авиадебоширов, а также ввести единый реестр таких лиц.