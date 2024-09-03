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21:38, 3 сентября 2024Бывший СССР

Экс-депутат Рады объяснил отставки сразу нескольких украинских министров

Экс-нардеп Волошин: отставками министров Киев хочет снизить недовольство народа

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Олег Волошин в беседе с «Известиями» объяснил отставки сразу нескольких украинских министров. По его мнению, таким образом Киев хочет снизить накопившееся в обществе недовольство.

«Накопившееся в обществе разочарование от коррупции, принудительная мобилизация, осуществляемая на улицах с многочисленными нарушениями прав, беспросветная ситуация на фронтах и все остальное требуют "выпуска пара" через попытку демонстративно что-то изменить в руководящих структурах, в том числе военных», — выразил мнение экс-парламентарий.

Волошин также допустил, что президент Украины Владимир Зеленский таким образом пытается подыграть западным странам, которые требуют от Киева борьбы с коррупцией.

3 сентября стало известно, что в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке сразу нескольких министров. Народный депутат Ярослав Железняк уточнил, что в отставку подали министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и председатель Фонда государственного имущества Виталий Коваль. Также сообщалось об уходе замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ростислава Шурмы.

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