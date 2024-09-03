Гость столицы украл сумку с припаркованного электросамоката и попал на видео

В Москве приезжий похитил сумку с припаркованного электросамоката

В Москве 29-летний гость столицы похитил сумку с припаркованного электросамоката и попал на видео. Кадрами преступления с «Лентой.ру» поделились в столичной прокуратуре.

На видео видно, как мужчина со знакомым проходит мимо электросамоката, а потом похититель оборачивается на транспортное средство, замечая сумку. Через несколько секунд он возвращается к самокату, забирает сумку и уходит.

В ведомстве рассказали, что в сумке было более 70 тысяч рублей. После просмотра записи камер видеонаблюдения силовики установили личность фигуранта и задержали его. Он успел потратить 52 тысячи рублей. В отношении приезжего возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

Ранее в Мурманской области суд приговорил местного жителя к 100 часам исправительных работ с удержанием 5 процентов в доход государства за кражу 500 килограммов лома черного и цветного металла.

