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08:55, 3 сентября 2024Россия

Медведев назвал МУС ничтожным

Зампред Совбеза Медведев заявил, что Монголия «послала» МУС

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Международный уголовный суд (МУС) юридически ничтожным и заявил в новом посте в Telegram-канале, что Монголия «послала» организацию.

Он напомнил, что представители Евросоюза выразил Монголии «обеспокоенность» в связи с визитом президента России Владимира Путина, поскольку государство состоит в МУС.

«Монголы послали МУС и евродегенератов в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении», — написал политик.

По мнению Медведева, те судьи МУС, которые попытались бы исполнить ордер об аресте Путина, были бы безумцами. «В таком случае их жизнь будет стоить не дороже этой говенной бумажки», — отметил экс-президент России в Telegram-посте.

До этого ЕС выразил Монголии обеспокоенность в связи с визитом Путина. Официальный представитель европейской внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали отметила, что Улан-Батор является участником Римского статута Международного уголовного суда (МУС) «с вытекающими юридическими обязательствами».

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина. Данное решение было принято из-за конфликта на Украине.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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