На Украине сообщили о повреждении железнодорожной инфраструктуры Сумской области

В Сумской области была повреждена железнодорожная инфраструктура

В Сумской и Днепропетровской областях в результате ракетных ударов была повреждена железнодорожная инфраструктура и поезда. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба государственной компании «Украинские железные дороги».

«Была атакована инфраструктура и подвижной состав в Сумской и Днепропетровской областях», — говорится в публикации.

В пресс-службе отметили, что, несмотря на повреждения, пассажирские не были отменены, а предприятие продолжает свою работу.

Ранее в Днепропетровской области сообщили о повреждении промышленного предприятия. Кроме того, в Марганецкой общине повреждения получили инфраструктура и административное здание.