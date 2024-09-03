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12:29, 3 сентября 2024Экономика

Правительство одобрило раздачу малоимущим продуктов с истекающим сроком годности

ТАСС: правительство в целом поддержало законопроект о льготах при фудшеринге

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Законопроект о налоговых льготах при фудшеринге в целом получил одобрение правительства России, но при условии его доработки и исправления ряда замечаний перед внесением в Госдуму. Об этом со ссылкой на отзыв кабмина сообщает ТАСС.

Под фудшерингом подразумевают передачу нераспроданных продуктов питания с истекающим сроком годности социальным некоммерческим организациям, которые помогают малоимущим россиянам и другим нуждающимся.

Авторы документа предлагают освободить такую деятельность от налога на добавленную стоимость (НДС), при этом общая стоимость переданных за год товаров не должна превышать одного процента от дохода продавца.

Сейчас ретейлерам выгоднее уничтожить продукты, потому что таким образом они получат хотя бы вычет по НДС. Передача на благотворительность, напротив, повысит их налоговые расходы до 20 процентов. Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс, заниматься фудшерингом смогут только продавцы из специального перечня, определять которой будет правительство.

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Замечания правительства касаются включения в перечень непродовольственных товаров (чай, кофе), отсутствия компенсаций выпадающих доходов бюджета из-за новых льгот и того, что перечень благотворителей не установлен законодательством.

Инициатор законопроекта глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заметил, что в программе фудшеринга заинтересованы производители, ретейлеры и сами граждане, потому что при спасении хотя бы миллиона тонн продуктов в год можно будет кормить все нуждающиеся семьи ежемесячно.

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      Платон Щукин
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