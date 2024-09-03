Назван необычный способ защитить мебель от котов

Отучить кота царапать мебель удастся с помощью звенящей посуды

Отучить кота царапать мебель можно с помощью звенящей посуды. Необычный способ справиться с проблемой назвали эксперты издания «Тут новости».

Специалисты посоветовали поставить на кресла и диваны звенящую посуду. Резкий звук, который она издает, будет для кота неприятным, и в результате через некоторое время он перестанет приближаться к мебели.

В августе дачникам посоветовали простые способы прогнать котов с огорода. По мнению экспертов «БелНовостей», сделать это удастся с помощью молотого кофе либо цитрусовых корок, разбросанных по периметру грядок, поскольку котам не нравятся эти запахи.