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15:46, 3 сентября 2024Экономика

Назван необычный способ защитить мебель от котов

Отучить кота царапать мебель удастся с помощью звенящей посуды

Фото: Aleesha Wood / Unsplash

Отучить кота царапать мебель можно с помощью звенящей посуды. Необычный способ справиться с проблемой назвали эксперты издания «Тут новости».

Специалисты посоветовали поставить на кресла и диваны звенящую посуду. Резкий звук, который она издает, будет для кота неприятным, и в результате через некоторое время он перестанет приближаться к мебели.

В августе дачникам посоветовали простые способы прогнать котов с огорода. По мнению экспертов «БелНовостей», сделать это удастся с помощью молотого кофе либо цитрусовых корок, разбросанных по периметру грядок, поскольку котам не нравятся эти запахи.

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      Полина Кислицына
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