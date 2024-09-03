Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:05, 3 сентября 2024Россия

Принятые в СССР и РСФСР законы захотели отменить

Минюст России анонсировал отмену формально действующих законов СССР и РСФСР

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Министерство юстиции России готовит приказ об отмене всех формально действующих законов СССР и РСФСР, принятых до 12 декабря 1991 года. Об этом сообщил глава Минюста Константин Чуйченко, чьи слова приводит РИА Новости.

«Подготовлен и в ближайшее время будет подписан приказ Минюста России об отмене всех формально действующих нормативных правовых актов органов юстиции СССР и РСФСР, принятых до 12 декабря 1991 года», — сказал министр.

По его словам, отмене не подлежат те акты времен Советского Союза, которые были приняты органами юстиции вместе с другими ведомствами. При этом нормативные акты, которые содержат сведения для служебного пользования и относящиеся к гостайне также не будут отменять.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов потребовал отменить решение Президиума Верховного совета СССР о передаче Крыма в состав УССР. По его мнению, следует поставить точку «в истории процесса вопиющей несправедливости и юридического нигилизма, запущенного в 1954 году».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Лариса Долина попросила защиты у государства. Певице и ее семье угрожают расправой

      В ходе конфликта со стрельбой в Подмосковье пострадал мужчина

      В России оценили последствия отключения десятков дорожных камер

      Военный эксперт раскрыл обстоятельства сдачи украинских военных в плен

      Стало известно о продвижении российских военных в Часовом Яре

      57-летняя Николь Кидман вышла в свет в облегающем платье

      На Западе заявили о потере Киевом лучших летчиков еще до поставок F-16

      В США оценили вероятность прорыва ВСУ в конфликте

      Криптовалюта Toncoin обрушилась из-за сбоя на сайте

      Названа крупнейшая в России иностранная компания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше