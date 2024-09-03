Принятые в СССР и РСФСР законы захотели отменить

Минюст России анонсировал отмену формально действующих законов СССР и РСФСР

Министерство юстиции России готовит приказ об отмене всех формально действующих законов СССР и РСФСР, принятых до 12 декабря 1991 года. Об этом сообщил глава Минюста Константин Чуйченко, чьи слова приводит РИА Новости.

«Подготовлен и в ближайшее время будет подписан приказ Минюста России об отмене всех формально действующих нормативных правовых актов органов юстиции СССР и РСФСР, принятых до 12 декабря 1991 года», — сказал министр.

По его словам, отмене не подлежат те акты времен Советского Союза, которые были приняты органами юстиции вместе с другими ведомствами. При этом нормативные акты, которые содержат сведения для служебного пользования и относящиеся к гостайне также не будут отменять.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов потребовал отменить решение Президиума Верховного совета СССР о передаче Крыма в состав УССР. По его мнению, следует поставить точку «в истории процесса вопиющей несправедливости и юридического нигилизма, запущенного в 1954 году».