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16:08, 3 сентября 2024Экономика

Россиянам рассказали о погоде в сентябре

«КП»: сентябрь в европейской части России будет теплым

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Сентябрь 2024 года в европейской части России обещает быть теплым. Такой прогноз дали эксперты газеты «Комсомольская правда» («КП»).

В Москве и других регионах Центрального федерального округа, в Санкт-Петербурге и на северо-западе, а также в Южном федеральном округе средняя температура в сентябре окажется на 1-4 градуса выше нормы. Аномальное тепло ожидается и на Таймыре. В Сибири, на Урале, Дальнем Востоке, в Приволжском федеральном округе, на Северном Кавказе, в Республике Коми, Волгоградской и Астраханской областях, Калмыкии прогнозируется нормальная для первого месяца осени погода.

Специалисты центра «Фобос» прогнозируют аномально холодный сентябрь в Сибири и северных регионах европейской части России. В то же время эксперты Гидрометцентра не ожидают необычно холодной погоды ни в одной части страны.

В Южном федеральном округе сентябрь отличится обильными дождями, а в Якутии и Магаданской может выпасть снег. При этом для юга Центрального федерального округа, Забайкалья и Таймыра месяц окажется сухим.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что жителями европейской части России не стоит ожидать заморозков до 10 сентября.

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      Александра Качан
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