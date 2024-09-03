Россиянин нашел незаконную подработку и получил 14 лет в колонии

В Краснодарском крае суд приговорил к 14 годам мужчину за попытку сбыта метадона

В Краснодарском крае суд приговорил к 14 годам колонии особого режима уроженца Приморского края за попытку сбыта почти восьми килограммов метадона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчину признали виновным по статьям 30, 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»).

По версии следствия, в феврале подсудимый, находясь в поисках заработка, откликнулся на предложение в мессенджере. При этом он понимал, что предлагаемая ему «работа» связана с незаконным распространением наркотиков, но все равно согласился забрать из тайника почти восемь килограммов метадона и сделать из них закладки. За каждый килограмм разложенных запрещенных веществ ему обещали 50 тысяч рублей.

Сотрудники ФСБ задержали его около тайника. Мужчина полностью признал вину, отказавшись от дачи показаний.

Ранее Магаданской области суд приговорил к трем годам воспитательной колонии 16-летнего местного жителя, который работал наркокурьером.