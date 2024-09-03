Российский бегун с рекордом выиграл золото на Паралимпиаде

Россиянин Костин взял золото на дистанции 1500 метров с паралимпийским рекордом

Российский бегун Александр Костин выиграл золотую медаль на Паралимпийских играх в Париже на дистанции 1500 метров. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Костин преодолел дистанцию за 3 минуты и 44,43 секунды. Таким образом, россиянин превзошел предыдущий паралимпийский рекорд, с 2012 года принадлежавший Абдеррахиму Жу из Туниса (3.48,31).

Третье место в забеге на 1500 метров в Париже занял еще один российский атлет Антон Кулятин. Ранее Костин и Кулятин выиграли серебро и бронзу соответственно на паралимпийской дистанции 5000 метров для людей с нарушением зрения.

Всего российские спортсмены в Париже завоевали 33 медали — 8 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых. Паралимпиада стартовала 28 августа и завершится 8 сентября. Россияне допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.

