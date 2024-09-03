Рост зарплат курьеров назвали побочным эффектом борьбы с мигрантами

Экономист Коган: за год зарплаты российских курьеров увеличились на 40 процентов

Быстрый рост зарплат российских курьеров является побочным эффектом борьбы с незаконной миграцией. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщил профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

Исходя из данных сервиса по поиску работы, за последний год зарплаты курьеров в стране увеличились на 40 процентов. Теперь в среднем службы доставок платят сотрудникам почти 124 тысячи рублей в месяц.

«На первый взгляд, такие зарплаты курьеров кажутся аномальными, но они действительно сегодня высокие. Почему? Думаю, свою роль сыграла борьба с незаконной миграцией, из-за чего мы наблюдаем в России дефицит курьеров и прочих неквалифицированных кадров. При этом спрос на курьеров в нашей стране очень большой», — высказал свою точку зрения экономист.

Он напомнил, что онлайн-торговля в России продолжается быстро развиваться, в связи с чем все больше россиян предпочитают заказывать товары и продукты в сети, а не покупать их вживую. Коган выразил уверенность: чем жестче власти будут бороться с мигрантами, тем выше будут зарплаты у курьеров.

Ранее сообщалось, что 120 незаконных мигрантов выдворят из России после рейда на складе маркетплейса Ozon.