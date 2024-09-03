Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:44, 3 сентября 2024Ценности

Сальма Хайек показала фото в откровенных купальниках в честь 58-летия

Актриса Сальма Хайек показала фото в откровенных купальниках в честь 58-летия

Фото: @salmahayek

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек показала фото в откровенных купальниках в честь 58-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одних снимках знаменитость продемонстрировала фигуру в слитном купальнике, оформленном зигзагообразными узорами. В то же время на других кадрах она запечатлена в бикини с пестрым цветочным принтом и тонкими завязками на бедрах. Кроме того, Хайек поделилась снимком, на котором похвасталась подтянутым телом в красном раздельном купальнике, дополнив свой внешний вид полупрозрачным парео.

«Отмечаю день рождения свалкой из фото в бикини. С 58-летием меня!» — подписала звезда пост, который набрал 1,1 миллиона лайков.

В августе сообщалось, что Сальма Хайек снялась в купальнике и с седыми волосами во время отдыха на Ибице.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Лариса Долина попросила защиты у государства. Певице и ее семье угрожают расправой

      Пригожин поддержал попросившую о защите после обмана аферистами Долину

      В Чернигове поврежден объект инфраструктуры

      Гадалка вымогала деньги у россиянки от лица привороженного мужчины и попалась

      В США заявили о неспособности удовлетворить потребности Киева

      Российский бизнес в Китае сравнили с крадущемся в ночи татем

      Жителям богатых стран стало не хватать денег на жилье

      Маск предупредил о последствиях победы Харрис на выборах

      Сальма Хайек показала фото в откровенных купальниках в честь 58-летия

      Еще в одном московском хостеле прошли обыски в рамках расследования уголовного дела

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше