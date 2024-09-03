Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:59, 3 сентября 2024Россия

Москвичам покажут робот-симулятор младенца

Ракова рассказала о симуляторе для выхаживания новорожденных в Гостином Дворе
Анастасия Ракова

Анастасия Ракова. Фото: Пресс-служба Комплекса соцального развития Москвы

Москвичам в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» покажут робот-симулятор младенца, на котором врачи-реаниматологи отрабатывают свои навыки, и предложат самим научиться выхаживать новорожденных. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, выставка дает возможность посетителям увидеть, как врачи осматривают новорожденных, проводят реанимацию и уход за ними, а также позволяет каждому «попробовать себя в роли врача». «Для этого на форуме представлено оборудование, на котором тренируются столичные специалисты, совершенствуя свои практические навыки, в том числе робот-симулятор новорожденного», — отметила Ракова.

Этот робот умеет кашлять, плакать, смеяться, а его кожа может менять оттенок в зависимости от действий врача. На нем можно отрабатывать и реанимационные мероприятия. Робот подключается к ноутбуку, на экран которого выводятся показатели жизненно важных функций: температура, давление, результаты ЭКГ, уровень кислорода в крови и другие.

«Сегодня столичные специалисты выхаживают более 98 процентов детей, которые родились раньше срока, — добавила Ракова. — Эффективная организация работы перинатальных центров и роддомов, внедрение инновационных технологий и методик позволяют спасать даже младенцев с экстремально низкой массой тела».

Всего на форуме представлено более 50 образцов оборудования, на котором московские врачи проходят обучение. Реалистичные симуляторы, манекены и виртуальные тренажеры позволяют точно воссоздать ситуации из медицинской практики. Посетители форума в максимально приближенных к реальным условиях узнают, как проводятся медицинские исследования и оперативные вмешательства, а также освоят навыки оказания первой помощи.

Что думаешь? Оцени!
      Инга Разумовская
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский прокомментировал удар по Полтаве

      Следователь запросил арест замглавы военного округа России

      Найденную на чердаке картину продали с аукциона за 106 миллионов рублей

      Минобороны показало видео сброса авиабомб ФАБ-500 на живую силу ВСУ в Курской области

      Врач развеяла три мифа о раке

      Российскому бойцу СВО отказали в выплате после тяжелого ранения на фронте

      Начал банкротиться один вид энергетических компаний

      Нетаньяху прокомментировал решение Британии приостановить поставки оружия Израилю

      Анна Семенович назвала главную проблему при похудении

      Россиянам назвали лучшие регионы страны для выкупа подержанных машин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше