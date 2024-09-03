Москвичам покажут робот-симулятор младенца

Ракова рассказала о симуляторе для выхаживания новорожденных в Гостином Дворе

Москвичам в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» покажут робот-симулятор младенца, на котором врачи-реаниматологи отрабатывают свои навыки, и предложат самим научиться выхаживать новорожденных. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, выставка дает возможность посетителям увидеть, как врачи осматривают новорожденных, проводят реанимацию и уход за ними, а также позволяет каждому «попробовать себя в роли врача». «Для этого на форуме представлено оборудование, на котором тренируются столичные специалисты, совершенствуя свои практические навыки, в том числе робот-симулятор новорожденного», — отметила Ракова.

Этот робот умеет кашлять, плакать, смеяться, а его кожа может менять оттенок в зависимости от действий врача. На нем можно отрабатывать и реанимационные мероприятия. Робот подключается к ноутбуку, на экран которого выводятся показатели жизненно важных функций: температура, давление, результаты ЭКГ, уровень кислорода в крови и другие.

«Сегодня столичные специалисты выхаживают более 98 процентов детей, которые родились раньше срока, — добавила Ракова. — Эффективная организация работы перинатальных центров и роддомов, внедрение инновационных технологий и методик позволяют спасать даже младенцев с экстремально низкой массой тела».

Всего на форуме представлено более 50 образцов оборудования, на котором московские врачи проходят обучение. Реалистичные симуляторы, манекены и виртуальные тренажеры позволяют точно воссоздать ситуации из медицинской практики. Посетители форума в максимально приближенных к реальным условиях узнают, как проводятся медицинские исследования и оперативные вмешательства, а также освоят навыки оказания первой помощи.

