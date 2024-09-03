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15:47, 3 сентября 2024Мир

В ООН обеспокоились делом Дурова во Франции

УВКПЧ ООН: дело Дурова вызывает обеспокоенность с точки зрения прав человека

Фото: Albert Gea / Reuters

Дело основателя Telegram Павла Дурова вызывает обеспокоенность с точки зрения прав человека. Об этом заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдассани, сообщает РИА Новости.

«Это вызывает большое количество опасений в отношении прав человека... Любое ограничение должно быть соразмерным и соответствовать стандартам международного права», — сказала она.

По словам Шамдассани, УВКПЧ ООН планирует опубликовать документ с параметрами, с помощью которых нужно рассматривать данный вопрос. Она также отметила, что организация продолжает следить за развитием ситуации.

Дурова задержали 24 августа во французском аэропорту Ле Бурже. По версии судебных органов Франции, основатель Telegram является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, уголовные преступления против детей и мошенничество.

28 августа Дурова взяли под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию. Его обязали внести залог в размере пяти миллионов евро.

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      Виктория Кондратьева
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