В России рассказали о применении РБУ-6000 в зоне СВО

В бригаде «Терек» рассказали о применении морских бомбометов РБУ-6000 в зоне СВО

Артиллеристы казачьей добровольческой бригады «Терек» применяют в зоне проведения специальной военной операции (СВО) морской бомбомет для поражения наземных целей. Особенности установки назвали бойцы бригады в беседе с Readovka.

Военные установили реактивно-бомбометную установку РБУ-6000 «Смерч-2», которой вооружали корабли, в кузов грузовика «Урал». Импровизированная реактивная система залпового огня ведет огонь бомбами РГБ-60, которые содержат 23,5 килограмма взрывчатого вещества.

«Это установка морская — РБУ-6000 (…). Первоначально эта установка предназначалась для уничтожения подводных целей на флоте», — сказал командир артдивизиона бригады «Терек», мэр Воркуты Ярослав Шапошников.

В мае военный эксперт Дмитрий Корнев писал, что российские сухопутные войска используют в зоне СВО различные корабельные установки, включая зенитные установки 2М-3М, огнеметно-зажигательные комплексы «Огонь» и бомбометы на различных шасси.