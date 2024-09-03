Захарова назвала лаем слова главы Тайваня Лая Циндэ о возвращении территорий России Китаю

Захарова: Россию не интересуют слова Тайваня о возвращении ее территорий Китаю

Россию на интересуют слова главы администрации Тайваня Лая Циндэ о возвращении ее территорий Китаю. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает ведомство в своем Telegram-канале.

«Мнения отдельных маргинальных политиков, обуреваемых реваншистскими синдромами, могут интересовать кого угодно, только не нас», — заявила дипломат.

Представитель МИД также отметила, что Москва придерживается принципа одного Китая и и считает правительство КНР единственным законным правительством страны. В связи с этим, по словам Захаровой, глава Тайваньской администрации «неправомочен делать какие-либо заявления от имени Пекина». Она добавила, что «подстрекаемый американцами к сепаратизму Лай может "лаять" сколько угодно».

Захарова подчеркнула, что Россия и Китай закрепили отказ от взаимных территориальных претензий в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года.

Ранее Лай заявил, что так как Китай считает Тайвань частью своей территории, то он якобы должен и отобрать российский Дальний Восток, который он утратил по итогам Айгунского договора 1858 года.