Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:24, 3 сентября 2024Мир

Захарова назвала лаем слова главы Тайваня Лая Циндэ о возвращении территорий России Китаю

Захарова: Россию не интересуют слова Тайваня о возвращении ее территорий Китаю
Лай Циндэ

Лай Циндэ. Фото: Liu Shu Fu / Taiwan Presidential / Globallookpress.com

Россию на интересуют слова главы администрации Тайваня Лая Циндэ о возвращении ее территорий Китаю. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает ведомство в своем Telegram-канале.

«Мнения отдельных маргинальных политиков, обуреваемых реваншистскими синдромами, могут интересовать кого угодно, только не нас», — заявила дипломат.

Представитель МИД также отметила, что Москва придерживается принципа одного Китая и и считает правительство КНР единственным законным правительством страны. В связи с этим, по словам Захаровой, глава Тайваньской администрации «неправомочен делать какие-либо заявления от имени Пекина». Она добавила, что «подстрекаемый американцами к сепаратизму Лай может "лаять" сколько угодно».

Захарова подчеркнула, что Россия и Китай закрепили отказ от взаимных территориальных претензий в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года.

Ранее Лай заявил, что так как Китай считает Тайвань частью своей территории, то он якобы должен и отобрать российский Дальний Восток, который он утратил по итогам Айгунского договора 1858 года.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Лариса Долина попросила защиты у государства. Певице и ее семье угрожают расправой

      Осужденный за госизмену крымчанин рассказал о работе на ГУР

      На Украине сообщили о намерении Зеленского уволить Шурму

      Врач развеял миф о пользе пива для почек

      Долги россиян по кредиткам взлетели

      Российские военные взяли в полукольцо группировку ВСУ в ДНР

      В России призвали к экспериментам для борьбы с дронами ВСУ

      Популярная страна Азии досрочно отменила визы для россиян

      Культовая певица прокомментировала трагедию с рэпером Fatman Scoop

      Мигранты избили россиян после отказа их девушек в знакомстве с ними и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше