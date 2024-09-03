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20:18, 3 сентября 2024Мир

Захарова призвала Британию отвлечься от расширения БРИКС и подумать о своей деградации

Захарова: Лондону нужно опасаться не расширения БРИКС, а деградации в Британии

Фото: Toby Melville / Reuters

Лондону нужно опасаться не расширения БРИКС, а наступившей в Британии технологической деградации. Отвлечься от расширения объединения и подумать о своей деградации британскую сторону призвала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Увеличение вдвое количества стран-членов БРИКС указывает на решимость мирового сообщества скинуть с себя ярмо неоколониального гнёта, развиваться согласно своим национальным интересам, хранить традиции цивилизации и не допускать разрушительного влияния западной либеральной диктатуры», — отметила дипломат.

Так представитель российского внешнеполитического ведомства ответила на заявление бывшего премьер-министра Великобритании Гордона Брауна, что расширение БРИКС связано со стремлением мирового сообщества формировать более оппортунистические связи и может стать опасным.

Ранее стало известно, что премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на встреча с президентом России Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) собирается объявить о намерении страны вступить в БРИКС.

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      Семен Александров
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