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19:19, 3 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский созвонился с премьер-министром Канады

Президент Украины Зеленский созвонился с премьер-министром Канады Трюдо

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Офиса президента республики.

Известно, что представители Киева и Оттавы обсудили оборонное сотрудничество между Украиной и Канадой. Зеленский в том числе рассказал Трюдо о потребностях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в системах противовоздушной обороны (ПВО) и бронированной технике.

«Владимир Зеленский призвал Джастина Трюдо усилить адвокацию среди партнеров о предоставлении Украине разрешения и соответствующих средств для ударов по военным объектам на территории России», — говорится в заявлении Офиса президента Украины.

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      Екатерина Грищенко
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