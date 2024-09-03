Президент Украины Зеленский созвонился с премьер-министром Канады Трюдо

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Офиса президента республики.

Известно, что представители Киева и Оттавы обсудили оборонное сотрудничество между Украиной и Канадой. Зеленский в том числе рассказал Трюдо о потребностях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в системах противовоздушной обороны (ПВО) и бронированной технике.

«Владимир Зеленский призвал Джастина Трюдо усилить адвокацию среди партнеров о предоставлении Украине разрешения и соответствующих средств для ударов по военным объектам на территории России», — говорится в заявлении Офиса президента Украины.