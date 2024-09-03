Жена звезды Comedy Club рассказала о слезах из-за ревности к мужу

Жена звезды юмористического шоу Comedy Club на ТНТ Павла Воли, спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о слезах из-за ревности к мужу. Подробности она раскрыла в выпуске шоу «Дерзкая готовка», доступном на YouTube.

Гостья шоу, экс-участница проекта Comedy Woman Надежда Сысоева вспомнила, как в 2009 году Павел Воля провел ее по красной дорожке на светском мероприятии. «Это был наш первый год, когда мы коллективом Comedy Woman вышли на дорожку», — отметила она.

По словам Сысоевой, ей сообщили неправильное время начала мероприятия, и по этой причине она опоздала и не прошла по красной дорожке вместе с коллегами по проекту, из-за чего была очень расстроена.

«И вот я стою в закулисье, все девочки уже прошли, а я только приехала. (...) И он (Павел Воля — прим. «Ленты.ру») мне говорит: "Надюш, ничего, не расстраивайся, сейчас я тебе подарю незабываемый момент". Он просто увидел, что у меня мир закончился, я не попала на дорожку», — поделилась подробностями диалога с Волей Сысоева.

Юморитска добавила, что в итоге они вместе с комиком под руку прошли про красной дорожке. «Паше огромное спасибо, он поднял не только мой авторитет, но и на то момент всю мою вообще медиаисторию, с этого мы и начали», — подчеркнула звезда Comedy Woman.

«А мне бессонные ночи и слезы в подушку», — отреагировала на рассказ Утяшева. Телеведущая отметила, что после совместного выхода в свет ее будущего на тот момент супруга и юмористки в СМИ появились слухи об их романе. По ее словам, на тот момент они с Волей только начинали строить отношения.

Ранее Утяшева рассказала о поведении во время ссор с супругом. Она отметила, что может бить посуду в конфликтах с мужем. При этом она подчеркнула, что они с супругом редко ссорятся.