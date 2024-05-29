Жена Павла Воли рассказала о битье посуды во время ссор

Жена Воли Утяшева заявила, что может бить посуду во время конфликтов

Жена резидента юмористического шоу Comedy Club на ТНТ Павла Воли, спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о поведении во время ссор с супругом. Подробности она раскрыла в выпуске шоу «Дерзкая готовка», доступном на YouTube.

«Я драма. Я темпераментная. Я могу разбить посуду, я могу начать бить тарелки, да. Могу швырнуть еду», — раскрыла Утяшева свое поведение в конфликтах.

При этом жена звезды Comedy Club подчеркнула, что они с супругом редко ссорятся. Также, по ее словам, инициатором примирения в подобных ситуациях часто выступает Воля.

Ранее Утяшева заявила, что хочет сыграть с юмористом тематическую свадьбу. Телеведущая объяснила, что у них не было праздника, когда они вступили в брак.

Воля и Утяшева поженились в 2012 году. Пара воспитывает двоих детей. В интернете неоднократно появлялись слухи о расставании супругов, но гимнастка опровергала их.