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11:52, 29 мая 2024Интернет и СМИ

Жена Павла Воли рассказала о битье посуды во время ссор

Жена Воли Утяшева заявила, что может бить посуду во время конфликтов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Жена резидента юмористического шоу Comedy Club на ТНТ Павла Воли, спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о поведении во время ссор с супругом. Подробности она раскрыла в выпуске шоу «Дерзкая готовка», доступном на YouTube.

«Я драма. Я темпераментная. Я могу разбить посуду, я могу начать бить тарелки, да. Могу швырнуть еду», — раскрыла Утяшева свое поведение в конфликтах.

При этом жена звезды Comedy Club подчеркнула, что они с супругом редко ссорятся. Также, по ее словам, инициатором примирения в подобных ситуациях часто выступает Воля.

Ранее Утяшева заявила, что хочет сыграть с юмористом тематическую свадьбу. Телеведущая объяснила, что у них не было праздника, когда они вступили в брак.

Воля и Утяшева поженились в 2012 году. Пара воспитывает двоих детей. В интернете неоднократно появлялись слухи о расставании супругов, но гимнастка опровергала их.

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      Мария Большакова
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