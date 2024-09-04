10-летний мальчик расправился с бывшим мэром города и его дочерью

В США арестовали 10-летнего мальчика, который убил бывшего мэра города Миден

В США арестовали 10-летнего мальчика из штата Луизиана, который признался в том, что расправился с бывшим мэром города Миден и его дочерью. Об этом пишет People.

82-летний Джо Корнелиус и 31-летняя Кейша Майлз были найдены в своем доме в воскресенье, 1 сентября, со множественными огнестрельными ранениями. Помочь им было уже невозможно. Позже полиция арестовала 10-летнего мальчика, который признался в преступлении.

«У нас есть признание, но такие дела очень деликатны. Когда вы имеете дело с ребенком его возраста… В первую очередь мы стараемся понять, был ли мотив, и что это был за мотив», — рассказал начальник полиции города Джаред Макайвер.

Он также отметил, что пока в деле больше вопросов, чем ответов. В частности, начальник полиции заявил, что после задержания мальчик «был напуган», однако якобы «был настроен на совершение преступления такого рода». При этом Макайвер не пояснил, что именно имел в виду.

Корнелиус много лет входил в горсовет Мидена, а в 2013 году занимал пост мэра. Мужчина был известен работой с молодежью и получил в городе прозвище «Мистер Джо». В частности, он занимался организацией мероприятий для детей и подростков, а также собирал деньги на образование.

Ранее сообщалось, что в США трехлетняя девочка выстрелила в женщину из пистолета. Ребенок подобрал оружие, оставленное без присмотра.

