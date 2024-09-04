66-летняя Мадонна снялась в конюшне в нижнем белье

66-летняя певица Мадонна снялась в конюшне в нижнем белье

Американская поп-исполнительница Мадонна поделилась снимками в откровенном наряде. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

66-летняя певица снялась в конюшне в нижнем белье черного цвета и кожаном корсетном топе с глубоким декольте. Знаменитость надела колготки в сетку, ковбойскую шляпу и лакированные туфли на каблуках.

В описании к публикации Мадонна попрощалась с летом и рассказала о своей лошади по кличке Роллер.

В августе Мадонна подтвердила новый роман, опубликовав откровенные фотографии с возлюбленным.