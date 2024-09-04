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08:52, 4 сентября 2024Россия

Алаудинов рассказал о решающем бое на Украине

Алаудинов заявил о решающем бое СВО в Курской области
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Globallookpress.com

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области решающим боем специальной военной операции (СВО). Его слова приводит ТАСС.

Военный рассказал, что украинские бойцы перебросили боеспособные подразделения в российское приграничье, поэтому у них посыпалась линия фронта. По его мнению, российские силы могут нанести украинским войскам сокрушительный удар на своей территории.

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«Я в начале этого года говорил, что мы готовимся к тому решающему бою. Сейчас решающий бой как раз и происходит. Я думаю, что этот решающий бой и завершит историю СВО», — заявил Алаудинов.

Президент России Владимир Путин заверил, что Москва разберется «с бандитами, которые забрались (...) в Курскую область». Он также выразил уверенность, что провокация ВСУ провалится.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.

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      Марина Совина
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