Баку осудил Францию за запрет посещать Азербайджан

МИД Азербайджана осудил Францию за призыв не посещать республику

Баку осудил Францию за призыв к своим гражданам не посещать Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

«Решительно осуждаем строгое предупреждение Министерства иностранных дел Франции о поездках в Азербайджан по причине якобы задержания и преследования французских граждан», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

Пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде назвал целью призыва Парижа намеренное обострение двусторонних отношений. Также он призвал прекратить «клеветническую кампанию против Азербайджана».

Франция призвала жителей страны воздержаться от поездок в Азербайджан после ареста в республике двух ее граждан Мартина Райана и Клерка Тео Гюго. Сообщалось, что Райан был задержан по подозрению в шпионаже, а Гюго за причинение ущерба метро Баку.