Бизнесмен стал спать по полчаса в сутки и решил научить этому других

Японский бизнесмен Дайсукэ Хори научился спать по полчаса в сутки

Бизнесмен из Японии заявил, что научился спать по полчаса в сутки. Об этом пишет издание South China Morning Post.

В 2012 году 40-летний Дайсукэ Хори из префектуры Хего решил поменять режим дня и, если ему верить, с тех пор спит не более 30 минут в день. Он утверждает, что приучил свое тело и мозг нормально функционировать при минимальном количестве сна, что значительно повысило его продуктивность.

«Если вы занимаетесь спортом или пьете кофе за час до еды, то можете побороть сонливость», — считает Хори. По его мнению, для хорошей концентрации нужен не долгий сон, а сон высокого качества. Он рекомендует краткий сон в первую очередь врачам, пожарным и людям других профессий, где нужна быстрая реакция и ясный ум.

Чтобы проверить заявления Хори, съемочная группа японского телеканала Yomiuri TV наблюдала за ним в рамках реалити-шоу под названием «Пойдешь со мной?». Хори действительно проспал всего 26 минут, проснулся бодрым, позавтракал, а затем пошел на работу и в спортзал.

В 2016 году Хори основал Японскую ассоциацию по обучению краткому сну. Всего он обучил более 2100 студентов тому, как спать мало, но качественно.

Ранее сообщалось, что жительница Вьетнама потеряла способность спать на 11 лет после приступа необъяснимого плача. Тем, кто сомневается в правдивости ее слов, женщина посоветовала присмотреться к кругам под ее глазами и коже вокруг них, которая из-за бессонницы стала тоньше и темнее.