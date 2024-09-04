Бойцы российского спецназа захватили украинский БТР

РИА Новости: бойцы спецназа ВС России в зоне СВО захватили БТР ВСУ «Казак»

Бойцы спецназа Вооруженных сил (ВС) России захватили в зоне специальной военной операции (СВО) бронированный транспортер (БТР) Вооруженных сил Украины (ВСУ) модели «Казак». Ранее бойцы этого соединения захватили американскую бронемашину MaxxPro, передает РИА Новости.

«Ударили FPV-дроном. В двигатель не попали, но машину поразили. Противник, видимо, испугался и покинул машину, хотя она еще была на ходу. Мы аккуратно, чтобы не напороться на мины, подогнали эвакуационную технику и угнали "Казака" к себе», — приводятся в публикации командира спецназа.

Он отметил, что машина оказалась полностью исправна, и российские специалисты смогут ее легко восстановить.

Ранее российские бойцы показали на видео захваченный под Курском американский БТР MaxxPro. На кадрах видно поврежденный американский БТР и ликвидированного украинского бойца, принадлежащего, по словам оператора, к 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.