Буксировку военной техники заметили в украинском Николаеве

Подпольщик Лебедев сообщил о буксировке техники в сторону завода в Николаеве

В Николаеве на юге Украины заметили буксировку военной техники в сторону бронетанкового завода. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Наши люди постоянно фиксируют передвижение по городу военной техники», — рассказал он. По словам Лебедева, недавно в сторону завода буксировали два бронетранспортера (БТР).

Подпольщик заявил, что бронетанковый ремонтный завод продолжает работать. Местные жители сообщили, что провалы в стенах здания закрыли брезентом, а когда в Николаеве отключают свет, то на заводе он все равно горит.

Ранее Лебедев рассказал, что по месту размещения иностранных инструкторов Вооруженных сил Украины в Кривом Роге нанесен удар. Как утверждает подпольщик, местные жители обратили внимание на «необычную реакцию» официальных лиц: удар не освещался СМИ и сухо комментировался властями.